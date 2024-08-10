США скасують заборону на продаж зброї Саудівської Аравії

Парад Збройних сил Саудівської Аравії в Ер-Ріяді. Фото: ЕРА

У Білому домі вирішили зняти заборону на продаж американської наступальної зброї Саудівській Аравії. Це перше ухвалене рішення після трирічної заборони від Вашингтона, аби Ер-Ріяд припинив війну в Ємені.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на Держдепартамент США.

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Як стало відомо, у Держдепі заявили про розблокування продажу арабському королівству ракет "земля-повітря", назву яких там не розкривають.

"Ми розглядатимемо нові передачі на типовій індивідуальній основі згідно з політикою щодо передачі звичайних озброєнь", — повідомило джерело агенції у Держдепартаменті.

Цього тижня Білий дім поінформував Конгрес про своє рішення скасувати заборону. Також джерела у Конгресі на правах анонімності додали, що продажі можуть відновитися вже наступного тижня, а вже 9 серпня Вашингтон почав надсилати повідомлення про продаж.

"Саудівська Аравія виконала свою частину угоди, і ми готові виконати свою", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації Байдена на правах анонімності.

Згідно з законодавством США, основні міжнародні угоди щодо зброї мають розглянути конгресмени, перш ніж вони стануть остаточними. В останні роки американські посадовці близько трьох років не надсилали військову допомогу Саудівській Аравії, посилаючись на проблеми Ер-Ріяда з жертвами цивільних осіб під час кампанії в Ємені та низку порушень прав людини.