Чиновник, фигурирующий в земельных аферах в Сумской области, вернулся в Украину

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич. Фото: minagro.gov.ua

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич уже вернулся в страну после заграничной командировки. Он вместе с министром Николаем Сольским фигурирует по уголовному делу, связанному с незаконным захватом государственных земель в Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики в комментарии hromadske в понедельник, 29 апреля.

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Дмитрасевич вернулся в Украину

Информация о том, что Дмитрасевич причастен к делу, стала известна при определении меры пресечения Сольскому. Однако поскольку Дмитрасевич находился за границей, правоохранители не могли вручить ему подозрение. Он пересек границу 12 апреля.

В Министерстве аграрной политики заявили, что с 22 по 28 апреля Дмитрасевич был в командировке в Брюсселе, а до этого, с 12 по 21 апреля, он посетил Скопье в Республике Северная Македония в составе делегации ведомства и Верховной Рады.

Министерство заверило, что Дмитрасевич информировал прокурора САП о своих планах и датах командировки и намеревался вернуться в Украину после завершения переговоров.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что расследование еще продолжается и подробности дела пока не раскрываются.

Дело о завладении госземлями

Напомним, НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

Сольский подтвердил подозрение по делу об сделках с землей. По его словам, это было еще до политической карьеры.

25 апреля Сольский подал заявление об отставке с должности.

Позже Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Сольскому в виде содержания под стражей.

Сольского освободили из-под стражи. За него был внесен залог в размере 75,7 миллионов гривен.