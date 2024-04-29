Чиновник, який фігурує в земельних оборудках на Сумщині, повернувся в Україну

Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич. Фото: minagro.gov.ua

Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич вже повернувся до країни після закордонного відрядження. Він разом з міністром Миколою Сольським фігурує у кримінальній справі, пов’язаній з незаконним захопленням державних земель у Сумській області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики в коментарі hromadske у понеділок, 29 квітня.

Читайте також:

Дмитрасевич повернувся в Україну

Інформація про те, що Дмитрасевич причетний до справи, стала відома під час визначення запобіжного заходу для Сольського. Однак, оскільки Дмитрасевич перебував за кордоном, правоохоронці не могли вручити йому підозру. Він перетнув кордон 12 квітня.

У Міністерстві аграрної політики заявили, що з 22 по 28 квітня Дмитрасевич був у відрядженні у Брюсселі, а до цього, з 12 по 21 квітня, він відвідав Скоп’є в Республіці Північна Македонія у складі делегації відомства та Верховної Ради.

Міністерство запевнило, що Дмитрасевич інформував прокурора САП про свої плани та дати відрядження і мав намір повернутися в Україну після завершення переговорів.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що розслідування ще триває і подробиці справи наразі не розкриваються.

Справа щодо заволодіння держземлями

Нагадаємо, НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею. За його словами, це було ще до політичної карʼєри.

25 квітня Сольський подав заяву щодо відставки з посади.

Згодом Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід Сольському у вигляді тримання під вартою.

Сольського звільнили з-під варти. За нього було внесено заставу у розмірі 75,7 мільйона гривень.