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Заблокируют ли Telegram в Украине — ответ главы комитета ВРУ по свободе слова

29 февраля 2024 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Заблокируют ли Telegram в Украине — ответ главы комитета ВРУ по свободе слова
Глава комитета ВРУ по свободе слова Ярослав Юрчишин. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что в результате того, что администрация мессенджера Telegram не идет на контакт с украинским правительством, решение о его блокировании выглядит "логичным".

Об этом чиновник рассказал в комментарии Liga.net в четверг, 29 февраля.

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"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, распространяющие российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", — ответил Юрчишин.

О том, какие угрозы нацбезопасности может создать мессенджер, нардеп сказал, что это решение в компетенции секретаря СНБО Алексея Данилова и главы ГУР Кирилла Буданова, которые подробнее прокомментируют решение.

Он добавил, что если они сочтут Telegram опасным, а СБУ объявит целый перечень каналов, распространяющих нарративы Кремля, то в таком случае будут заблокированы или перечисленные каналы, или сам мессенджер.

Контекст предпосылок блокировки Telegram

Заблокируют ли Telegram в Украине ответ председателя комитета ВРУ по свободе слова
Глава Telegram Павел Дуров на встрече с премьер-министром ОАЭ Мухаммедом аль-Мактумом. Источник: телеканал Al-Jazeera

Отметим, что осенью 2014 года основатель Telegram Павел Дуров отказался от своей доли в созданной им соцсети "ВКонтакте". По словам предпринимателя, ФСБ по поручению тогдашнего главы Николая Патрушева, требовала от него передать личные данные сторонников Евромайдана, что он отказался сделать, опубликовав документы с данными силовиков. В апреле он окончательно покинул Россию, а в 2017 году открыл офис Telegram в Дубае, где сейчас проживает.

Когда ФСБ возглавил действующий директор Александр Бортников, силовики неоднократно давили на Дурова, угрожая и пытаясь заблокировать мессенджер из-за "содействия терроризму". Однако в 2020 году заместитель председателя Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что силовые ведомства из-за "технической невозможности" пресекли попытки ликвидировать мессенджер и обязались содействовать с администрацией в выявлении "терроризма и наркомании". Сам же Дуров опроверг сотрудничество с силовиками, но подтвердил бесполезные попытки ФСБ заблокировать Telegram.

Напомним, вчера, 28 февраля, Комитет по свободе слова ВРУ во время круглого стола вынес на обсуждение поиск методов для блокирования Тelegram в Украине.

Также мы сообщали, что в Telegram ответили на комментарий ГУР об угрозах мессенджера. Там заявили, что он "безопасен для украинцев".

Верховная Рада
Алексей Данилов
Украина
нардепы
Кирилл Буданов
ГУР

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