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Чи заблокують Telegram в Україні — відповідь голови комітету ВРУ зі свободи слова

29 лютого 2024 17:08
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Ілля Рябінін
редактор
Чи заблокують Telegram в Україні — відповідь голови комітету ВРУ зі свободи слова
Голова комітету ВРУ зі свободи слова Ярослав Юрчишин. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що внаслідок того, що адміністрація месенджера Telegram не йде на контакт з українським урядом, рішення про його блокування виглядає "логічним".

Про це урядовець розповів в коментарі Liga.net у четвер, 29 лютого. 

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"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", — відповів Юрчишин.

Про те, які загрози нацбезпеці може створити месенджер, нардеп сказав, що це рішення в компетенції секретаря РНБО Олексія Данілова та голови ГУР Кирила Буданова, які детальніше прокоментують рішення.

Він додав, що якщо вони визнають Telegram небезпечним, а СБУ оголосить цілий перелік каналів, які поширюють наративи Кремля, то в такому випадку будуть заблоковані або перераховані канали, або сам месенджер.

Контекст передумов блокування Telegram

Чи заблокують Telegram в Україні — відповідь голови комітету ВРУ зі свободи слова
Голова Telegram Павло Дуров на зустрічі з прем'єр-міністром ОАЕ Мухаммедом аль-Мактумом. Джерело: телеканал Al-Jazeera

Відзначимо, що восени 2014 року засновник Telegram Павло Дуров відмовився від своєї частки у створеній ним соцмережі "ВКонтакті". За словами підприємця, ФСБ за дорученням тодішнього голови Миколи Патрушева вимагала від нього передати особисті дані прихильників Євромайдану, що він відмовився зробити, опублікувавши натомість документи з даними силовиків. У квітні він остаточно покинув Росію, а у 2017 році відкрив офіс Telegram у Дубаї, де зараз і проживає. 

Коли ФСБ очолив чинний директор Олександр Бортніков, силовики неодноразово тиснули на Дурова, погрожуючи та намагаючись заблокувати месенджер через "сприяння тероризму". Однак у 2020 році заступник голови Мінкомзв’язку Росії Олексій Волін заявив, що силові відомства через "технічну неможливість" припинили спроби ліквідувати месенджер, та зобов'язалися сприяти з адміністрацією у виявленні "тероризму та наркоманії". Сам же Дуров спростував співпрацю з силовиками, але підтвердив марні спроби ФСБ заблокувати Telegram.

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Комітет з питань свободи слова ВРУ під час круглого столу виніс на обговорення пошук методів для блокування Тelegram в Україні. 

Також ми повідомляли, що в Telegram відповіли на коментар ГУР про загрози від месенджера. Там заявили, що він є "безпечним для українців".

Верховна Рада
Олексій Данілов
Україна
нардепи
Кирило Буданов
ГУР

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