Пожар в Краснодарском крае горит Ильский нефтеперерабатывающий завод

Пожар на Ильском НПЗ 9 февраля. Фото: скриншот

Пожар произошел в Северском районе Краснодарского края РФ в пятницу, 9 февраля. Там горит Ильский нефтеперерабатывающий завод. О причинах и последствиях крупного пожара пока неизвестно.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Пожар на Ильском НПЗ 9 февраля

По сообщениям местных пабликов, перед пожаром жители близлежащих районов слышали звуки взрывов.

Предприятие входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального Округа.

Завод осуществляет деятельность по приемке, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

"По информации ЕГДС Северского района, около 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, завершающие ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", — сообщает оперштаб региона.

Напомним, серьезный пожар вспыхнул на севере Москвы в четверг, 8 февраля. Там горит семиэтажный жилой дом на улице Черняховского. Люди просят о помощи из окон горящего здания. Спасатели пытаются эвакуировать жителей.

Ранее в России заявили, что Волгоград 3 февраля атаковали беспилотники. Вероятно, в результате падения дрона на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Красноармейском районе Волгограда произошел мощный взрыв, а затем вспыхнул сильный пожар.