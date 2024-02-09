Пожежа у Краснодарському краї горить Ільський нафтопереробний завод

Пожежа на Ільському НПЗ 9 лютого. Фото: скриншот

Пожежа сталася у Сіверському районі Краснодарського краю РФ у п'ятницю, 9 лютого. Там горить Ільський нафтопереробний завод. Про причини та наслідки великої пожежі поки невідомо.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа на Ільському НПЗ 9 лютого

За повідомленнями місцевих пабліків, перед пожежею мешканці прилеглих районів чули звуки вибухів.

Підприємство входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального Округу.

Завод здійснює діяльність з приймання, зберігання та переробки вуглеводневої сировини, а також відвантаження готової продукції авто- та залізничним транспортом.

"За інформацією ЄДДС Сіверського району, близько 2 години ночі 9 лютого сталася пожежа на території Ільського НПЗ. До 3-ї години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", — повідомляє оперштаб регіону.

Нагадаємо, серйозна пожежа спалахнула на півночі Москви у четвер, 8 лютого. Там палає семиповерховий житловий будинок на вулиці Черняховського. Люди просять про допомогу з вікон палаючої будівлі. Рятувальники намагаються евакуювати мешканців.

Раніше в Росії заявили, що Волгоград 3 лютого атакували безпілотники. Ймовірно, внаслідок падіння дрону на нафтопереробному заводі (НПЗ) у Червоноармійському районі Волгограда стався потужний вибух, а потім спалахнула сильна пожежа.