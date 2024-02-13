Блокада границы с Польшей — в ГПСУ назвали количество грузовиков

Заблокированные украинские грузовики. Фото: Wojtek Jargilo/PAP

В Госпогранслужбе Украины рассказали, что по состоянию на вторник, 13 февраля, на границе с Польшей в результате новой забастовки польских фермеров заблокировано 1250 грузовых фур, в то время как пересечению границы другими транспортными средствами польские забастовщики не мешают.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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По его словам, вчера до 10:00 утра польские фермеры блокировали КПП "Ягодин" и "Рава-Русская". Впоследствии они возобновили блокировку КПП "Шегини" и заблокировали "Устилуг" и "Угринов".

"По состоянию на сегодняшний день они блокируют пять пунктов пропуска... Фактически это пять направлений, где на территории Польши блокируется движение для грузовиков", — заявил Демченко.

Спикер добавляет, что поляки все-таки пропускают грузовики, но очень малыми группами. Фактически за час аграрии могут пропускать по каждому из направлений до трех фур как в Польшу, так и в Украину. Движению других транспортных средств они не препятствуют.

"Все зависит от организаторов и участников и их желания пропустить автомобили через свои условные места, где они блокируют движение. К счастью, не блокируется движение для других категорий транспорта. Легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу по обоим направлениям", — пояснил спикер.

Сегодня под утро на границе возникли очереди. В пяти направлениях застряли 1250 грузовиков. Больше всего — вблизи "Ягодина" и "Равы-Русской". Лучшая ситуация на КПП "Устилуг" и "Угринов", где очередей почти нет.

"Но каждый пункт пропуска имеет свои особенности. Потому что где-то могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонны. То есть большие транспортные средства. К примеру, в направлении пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов" могут пересекать границу грузовики менее 7,5 тонны, которые перевозят грузы, или пустые грузовики весом более 7,5 тонны", — рассказал Демченко.

Спикер добавляет, что очередь продолжает расти. Вчера границу пересекли менее ста грузовиков, тогда как без забастовки границу могли пересекать 1400 фур.

"Мы также видим и уменьшение количества грузовых транспортных средств, которые смогли пересечь границу. Особенно это хорошо чувствуется в направлении пункта пропуска "Ягодин". Потому что в обычные дни, когда движение не блокировалось, за сутки это направление пересекало где-то 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях, а в отдельные дни могло быть и больше. Но, к примеру, за вчера границу на этом направлении пересекло 95 грузовиков, семь из которых — в сторону Польши, а другие — в сторону Украины. Днем раньше количество пересечений границы было на уровне 145 грузовиков в сутки", — сказал спикер ГПСУ.

Напомним, 9 февраля польские аграрии начали новый протест на трех КПП польско-украинской границы.

Добавим, два дня назад забастовщики во время протеста на границе рассыпали зерно из украинских грузовиков. Подобные действия резко осудили в украинском обществе: посольство Украины в Польше обратилось в полицию. В результате прокуратура страны открыла производство, а министр сельского хозяйства и сельского развития Польши Чеслав Секерский извинился перед украинцами за этот инцидент.