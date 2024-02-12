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Блокада двох КПП на кордоні — скільки вантажівок стоїть у черзі

12 лютого 2024 13:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Блокада двох КПП на кордоні — скільки вантажівок стоїть у черзі
Представник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Наразі два контрольно-пропускні пункти на кордоні України заблоковані польськими перевізниками. Внаслідок блокади утворилися черги з вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону в понеділок, 12 лютого.

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Демченко повідомив, що у напрямку "Краківець" сформувалася черга з приблизно 1000 вантажівок, викликана пошуком альтернативних маршрутів через блокаду інших КПП. На пункті пропуску "Ягодин" стоїть 400 одиниць, а на станції "Рава-Руська" — 650 одиниць.

У напрямку пункту пропуску "Шегині" у чергах стоять 200 вантажівок.

"Але у напрямку "Шегині" та "Краківця" активність та інтенсивність руху для вантажівок відповідно до пропускної спроможності забезпечується", — заявив спікер ДПСУ.

Демченко зазначив, що на дільницях, де заблоковано рух транспорту, зберігається можливість переходу кордону для легкових автомобілів та автобусів. Протестувальники не обмежують пересування транспорту цієї категорії.

Нагадаємо, раніше польські фермери на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" висипали зерно з українських вантажівок. Протестувальникам не сподобалося, що агропродукцію везуть через Польщу.

Раніше, 9 лютого польські аграрії розпочали новий протест на трьох КПП польсько-українського кордону.

Польща
кордон
КПП
страйк
вантажівки
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блокада
ДПСУ

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