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Блокада двух КПП на границе — сколько грузовиков стоит в очереди

12 февраля 2024 13:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Блокада двух КПП на границе — сколько грузовиков стоит в очереди
Представитель ГПСУ Андрей Демченко. Фото: t.me/UkraineMediaCenterKyiv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На данный момент два контрольно-пропускных пункта на границе Украины заблокированы польскими перевозчиками. В результате блокады образовались очереди из грузовиков.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, 12 февраля.

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Демченко сообщил, что в направлении "Краковец" сформировалась очередь из приблизительно 1000 грузовиков, вызванная поиском альтернативных маршрутов из-за блокады других КПП. На пункте пропуска "Ягодин" стоит 400 единиц, а на станции "Рава-Русская" — 650.

В направлении пункта пропуска "Шегини" в очередях стоят 200 грузовиков.

"Но в направлении "Шегини" и "Краковца" активность и интенсивность движения для грузовиков в соответствии с пропускной способностью обеспечивается", — заявил спикер ГПСУ. 

Демченко отметил, что на участках, где заблокировано движение транспорта, сохраняется возможность перехода границы для легковых автомобилей и автобусов. Протестующие не ограничивают передвижение транспорта данной категории.

Напомним, ранее польские фермеры на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" высыпали зерно из украинских грузовиков. Протестующим не понравилось, что агропродукцию везут через Польшу.

Ранее, 9 февраля польские аграрии начали новый протест на трех КПП  польско-украинской границе.

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