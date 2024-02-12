Польские фермеры начали протесты еще на двух пунктах пропуска

Протесты польских фермеров. Иллюстративное фото: REUTERS/Kacper Pempel

На границе с Украиной польские фермеры начали протестовать еще на двух пунктах пропуска. Также митингующие в очередной раз заблокировали "Шегини".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины в понедельник, 12 февраля.

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В ГПСУ рассказали, что акции протеста польских фермеров вблизи пункта пропуска "Зосин" начались в понедельник в 10:10. На этом КПП они планируют пропускать всего по три грузовика в час.

"Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме", — отметили пограничники.

Кроме того, митингующие заблокировали движение вблизи пропуска "Долгобычев". Там протестующие будут пропускать по два грузовика в час в два направления.

На направлении пунктов пропуска "Медика — Шегини" тоже заблокировано движение грузовиков. Там намерены пропускать по одному грузовому автомобилю в час. Что касается легкового транспорта и автобусов, то все останется без изменений.

Скриншот сообщения из Telegram ГПСУ

Напомним, 11 февраля во время протестов польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков. Произошло это на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Также мы писали, что Министерство сельского хозяйства Польши готовится ввести максимальные ограничения на ввоз продовольствия из Украины. Поэтому сейчас проводятся переговоры между государствами по этому вопросу.