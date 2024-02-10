У пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено рух вантажівок, — ДПСУ

Вантажівки на кордоні. Фото: Reuters

На польсько-українському кордоні відновлено рух вантажівок у пункті пропуску "Шегині-Медика". Це пов'язано з завершенням акції протесту польських фермерів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у суботу, 10 липня.

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Прикордонна варта Республіки Польща у суботу об 11:30 повідомила, що завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".

Наразі на вʼїзд до України очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

У ДПСУ водіїв також закликали водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх перевезень.

Раніше ми повідомляли, що польські фермери розпочали новий страйк на кордоні з Україною у п'ятницю, 9 лютого. Вони блокували дорогу на трьох пунктах пропуску.

Нагадуємо, що польські фермери планували розпочати страйк у п'ятницю 9 лютого о 09:00 за київським часом.