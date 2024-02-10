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В пункте пропуска "Шегини-Медика" возобновлено движение грузовиков, — ГПСУ

10 февраля 2024 13:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В пункте пропуска "Шегини-Медика" возобновлено движение грузовиков, — ГПСУ
Грузовики на границе. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На польско-украинской границе возобновлено движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика". Это связано с завершением акции протеста польских фермеров.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в субботу, 10 июля.

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Пункт пропуска "Шегини-Медика" разблокирован

Пограничный караул Республики Польша в субботу в 11:30 сообщил, что завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".

Сейчас въезд в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме.

В ГПСУ водители также призвали водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании своих перевозок.

Ранее мы сообщали, что польские фермеры начали новую забастовку на границе с Украиной в пятницу, 9 февраля. Они блокировали дорогу в трех пунктах пропуска.

Напомним, что польские фермеры планировали начать забастовку в пятницу 9 февраля в 09:00 по киевскому времени.

Польша
граница
Украина
пограничники
грузовики

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