Польські фермери почали протести ще на двох пунктах пропуску

Протести польських фермерів. Ілюстративне фото: REUTERS/Kacper Pempel

На кордоні з Україною польські фермери розпочали протестувати ще на двох пунктах пропуску. Також мітингувальники вчергове заблокували "Шегині".

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України в понеділок, 12 лютого.

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В ДПСУ розповіли, що акції протесту польських фермерів поблизу пункту пропуску "Зосін" розпочалися в понеділок о 10:10. На цьому КПП вони планують пропускати лише по три вантажівки за годину.

"Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі", — запевнили прикордонники.

Крім того, мітингувальники заблокували рух поблизу пропуску "Долгобичув". Там протестувальники будуть пропускати по дві вантажівки на годину в два напрямки.

На напрямку пунктів пропуску "Медика — Шегині" теж заблоковано рух вантажівок. Там мають намір пропускати по одному вантажному автомобілю в годину. Щодо легкового транспорту та автобусів, все залишиться без змін.

Скриншот допису з Telegram ДПСУ

Нагадаємо, 11 лютого під час протестів польські фермери висипали зерно з українських вантажівок. Сталося це на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Також ми писали, що Міністерство сільського господарства Польщі готується запровадити максимальні обмеження на ввезення продовольства з Україною. Тому наразі проводяться перемовини між державами щодо цього питання.