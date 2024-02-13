Блокада кордону з Польщею — в ДПСУ назвали кількість вантажівок

Заблоковані українські вантажівки. Фото: Wojtek Jargilo /PAP

В Держприкордонслужбі України розповіли, що станом на вівторок, 13 лютого, на кордоні з Польщею внаслідок нового страйку польських фермерів заблоковано 1250 вантажних фур, тоді як перетину кордону іншими транспортними засобами польські страйкарі не заважають.

Про це розповів спікер ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону.

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Ситуація на українсько-польському кордоні

За його словами, вчора до 10:00 ранку польські фермери блокували КПП "Ягодин" та "Рава-Руська". А згодом вони поновили блокування КПП "Шегині" та заблокували "Устилуг" та "Угринів".

"Станом на зараз вони блокують п'ять пунктів пропуску... Фактично, це п'ять напрямків, де на території Польщі блокується рух для вантажівок", — заявив Демченко.

Спікер додає, що поляки все-таки пропускають вантажівки, але дуже малими групами. Фактично за годину аграрії можуть пропускати на кожному з напрямків до трьох фур, як в Польщу, так і в Україну. Руху інших транспортних засобів вони не перешкоджають.

"Все залежить від організаторів й учасників та їхнього бажання пропустити автомобілі через свої умовні місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту. Легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках", — пояснив речник.

Під сьогоднішній ранок на кордоні виникли черги. В п'яти напрямках застрягли 1250 вантажівок. Найбільше — поблизу "Ягодина" та "Рави-Руської". Краща ситуація на КПП "Устилуг" та "Угринів", де черг майже немає.

"Але кожен пункт пропуску має свої особливості. Бо десь можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонни. Тобто великі транспортні засоби. До прикладу, у напрямку пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів" можуть перетинати кордон вантажівки менш як 7,5 тонни, які перевозять вантажі, або ж порожні вантажівки вагою понад 7,5 тонни", — розповів Демченко.

Спікер додає, що черга продовжує зростати. Вчора кордон перетнули менш ніж сто вантажівок, тоді як без страйку кордон могли перетинати 1400 фур.

"Ми також бачимо і зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які змогли перетнути кордон. Особливо це добре відчувається у напрямку пункту пропуску "Ягодин". Бо у звичайні дні, коли рух не блокувався, за добу цей напрямок перетинало десь 1200-1400 вантажівок в обох напрямках, а в окремі дні могло бути й більше. Але, до прикладу, за вчора кордон на цьому напрямку перетнуло 95 вантажівок, сім з яких в бік Польщі, а інші — в бік України. Днем раніше кількість перетинів кордону була на рівні 145 вантажівок за добу", — сказав спікер ДПСУ.

Нагадаємо, 9 лютого польські аграрії розпочали новий протест на трьох КПП польсько-українського кордону.

Додамо, два дні тому страйкарі під час протесту на кордоні розсипали зерно з українських вантажівок. Подібні дії різко засудили в українському суспільстві, посольство України в Польщі звернулося до поліції. Внаслідок цього прокуратура країни відкрила провадження, а міністр сільського господарства та сільського розвитку Польщі Чеслав Секерський перепросив в українців за цей інцидент.