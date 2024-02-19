Блокада границы — в ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях
Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. По состоянию на утро 19 февраля в очередях на пунктах пропуска стоят более 2900 грузовиков.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Очереди на границе 19 февраля
Демченко рассказал, что самые большие очереди — в направлении Ягодина и Краковца.
"Участники блокады на территории Польши пропускают всего по несколько грузовых автомобилей в час в обоих направлениях", — сказал он.
По словам спикера ГПСУ, 18 февраля в направлении Ягодина грузовой транспорт вообще не пропускали.
В то же время легковые автомобили и автобусы пропускают в обычном режиме.
Напомним, 11 февраля польские протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков на пункте пропуска "Ягодин—Дорогуск".
Впоследствии польская полиция открыла уголовное производство по инциденту на границе, а прокуратура открыла дело.
Министр сельского хозяйства и сельского развития страны Чеслав Секерский извинился перед украинцами за высыпание зерна на границе.
По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина может потерять более нескольких миллиардов гривен из-за блокады польской границы.
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