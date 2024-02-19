Блокада границы — в ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоят в очередях

Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. По состоянию на утро 19 февраля в очередях на пунктах пропуска стоят более 2900 грузовиков.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Очереди на границе 19 февраля

Демченко рассказал, что самые большие очереди — в направлении Ягодина и Краковца.

"Участники блокады на территории Польши пропускают всего по несколько грузовых автомобилей в час в обоих направлениях", — сказал он.

По словам спикера ГПСУ, 18 февраля в направлении Ягодина грузовой транспорт вообще не пропускали.

В то же время легковые автомобили и автобусы пропускают в обычном режиме.

Напомним, 11 февраля польские протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков на пункте пропуска "Ягодин—Дорогуск".

Впоследствии польская полиция открыла уголовное производство по инциденту на границе, а прокуратура открыла дело.

Министр сельского хозяйства и сельского развития страны Чеслав Секерский извинился перед украинцами за высыпание зерна на границе.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина может потерять более нескольких миллиардов гривен из-за блокады польской границы.