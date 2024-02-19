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Блокада кордону — у ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять в чергах

19 лютого 2024 12:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Блокада кордону — у ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять в чергах
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок 19 лютого в чергах на пунктах пропуску стоять понад 2900 вантажівок.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Черги на кордоні 19 лютого

Демченко розповів, що найбільші черги — у напрямку Ягодина та Краківця.

"Учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках", — сказав він.

За словами речника ДПСУ, 18 лютого у напрямку Ягодина вантажний транспорт взагалі не пропускали.

Водночас легкові автомобілі та автобуси пропускають у звичному режимі.

Нагадаємо, 11 лютого польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Згодом польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, а прокуратура відкрила справу.

Міністр сільського господарства та сільського розвитку країни Чеслав Секерський перепросив в українців за висипання зерна на кордоні.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна може втратити понад декілька мільярдів гривень через блокаду польського кордону. 

Польща
кордон
прикордонники
електронна черга
блокада

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