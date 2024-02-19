Блокада кордону — у ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять в чергах
Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок 19 лютого в чергах на пунктах пропуску стоять понад 2900 вантажівок.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Черги на кордоні 19 лютого
Демченко розповів, що найбільші черги — у напрямку Ягодина та Краківця.
"Учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках", — сказав він.
За словами речника ДПСУ, 18 лютого у напрямку Ягодина вантажний транспорт взагалі не пропускали.
Водночас легкові автомобілі та автобуси пропускають у звичному режимі.
Нагадаємо, 11 лютого польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".
Згодом польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, а прокуратура відкрила справу.
Міністр сільського господарства та сільського розвитку країни Чеслав Секерський перепросив в українців за висипання зерна на кордоні.
За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна може втратити понад декілька мільярдів гривень через блокаду польського кордону.
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