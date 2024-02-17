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Блокада границы — в ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоит на пунктах пропуска

17 февраля 2024 11:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Блокада границы — в ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоит на пунктах пропуска
Очереди из грузовиков на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. На утро субботы, 17 февраля, в очередях на пунктах пропуска стоят более 3000 грузовиков.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Очереди грузовиков на границе 17 февраля

"В очередях по ту сторону границы в направлении Украины совокупно по всем шести направлениям находится около 3300 грузовых транспортных средств", — сказал Демченко.

По его словам, самые большие очереди фиксируют на территории Польши в направлении "Краковец" — около 1600 единиц транспорта и в направлении "Ягодин" — около 55 грузовиков.

В ГПСУ говорят, что интенсивность движения через границу низкая. За прошлые сутки пункт пропуска "Шегини" в обе стороны пересекли 45 грузовых авто, из которых 24 — в направлении Украины.

В то же время, на КПП "Ягодин" это число составляет 140 транспортных средств, из них 108 — в сторону Украины.

Напомним, 11 февраля польские протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Впоследствии польская полиция открыла уголовное производство по инциденту на границе, а прокуратура открыла дело.

Министр сельского хозяйства и сельского развития страны Чеслав Секерский извинился перед украинцами за высыпание зерна на границе.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина может потерять более нескольких миллиардов гривен из-за блокады польской границы.

Польша
граница
Украина
пограничники
блокада

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