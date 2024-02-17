Блокада границы — в ГПСУ рассказали, сколько грузовиков стоит на пунктах пропуска
Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. На утро субботы, 17 февраля, в очередях на пунктах пропуска стоят более 3000 грузовиков.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Очереди грузовиков на границе 17 февраля
"В очередях по ту сторону границы в направлении Украины совокупно по всем шести направлениям находится около 3300 грузовых транспортных средств", — сказал Демченко.
По его словам, самые большие очереди фиксируют на территории Польши в направлении "Краковец" — около 1600 единиц транспорта и в направлении "Ягодин" — около 55 грузовиков.
В ГПСУ говорят, что интенсивность движения через границу низкая. За прошлые сутки пункт пропуска "Шегини" в обе стороны пересекли 45 грузовых авто, из которых 24 — в направлении Украины.
В то же время, на КПП "Ягодин" это число составляет 140 транспортных средств, из них 108 — в сторону Украины.
Напомним, 11 февраля польские протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".
Впоследствии польская полиция открыла уголовное производство по инциденту на границе, а прокуратура открыла дело.
Министр сельского хозяйства и сельского развития страны Чеслав Секерский извинился перед украинцами за высыпание зерна на границе.
По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Украина может потерять более нескольких миллиардов гривен из-за блокады польской границы.
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