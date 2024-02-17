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Блокада кордону — у ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять на пунктах пропуску

17 лютого 2024 11:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Блокада кордону — у ДПСУ розповіли, скільки вантажівок стоять на пунктах пропуску
Черги з вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок суботи, 17 лютого, в чергах на пунктах пропуску стоять понад 3000 вантажівок.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Черги вантажівок на кордоні 17 лютого

"У чергах по той бік кордону в напрямку Україні сукупно по всіх шести напрямках перебуває десь 3300 вантажних транспортних засобів", — сказав Демченко.

За його словами, найбільші черги фіксують на території Польщі у напрямку "Краківець" — близько 1600 одиниць транспорту та у напрямку "Ягодин" — близько 55 вантажівок. 

У ДПСУ кажуть, що інтенсивність руху через кордон є низькою. Минулої доби пункт пропуску "Шегині" в обидва боки перетнуло 45 вантажних авто, з яких 24 — у напрямку України.

Водночас на КПП "Ягодин" це число становить 140 транспортних засобів, з них 108 — в бік України.

Нагадаємо, 11 лютого польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Згодом польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, а прокуратура відкрила справу.

Міністр сільського господарства та сільського розвитку країни Чеслав Секерський перепросив в українців за висипання зерна на кордоні.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Україна може втратити понад декілька мільярдів гривень через блокаду польського кордону. 

Польща
кордон
Україна
прикордонники
блокада

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