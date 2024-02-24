BILD назвал процент россиян, которые реально готовы поддержать Путина на выборах

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Поддержка Владимира Путина среди населения России на самом деле составляет только 30-40%. Несмотря на ведение Путиным "самой крупной за последние 70 лет в Европе незаконной агрессивной войны", в рейтинге российского лидера сохраняется "существенная слабость".

Об єтом сообщил общественный деятель Михаил Ходорковский в статье для BILD в субботу, 24 февраля.

Поддержка Путина среди избирателей

Ходорковский утверждает, что слабость Путина заключается в необходимости формальной легитимности для утверждения своих властных амбиций. По его мнению, такая легитимность складывается из уверенных побед на выборах и признания со стороны международного сообщества, особенно западных демократий.

Общественный деятель указывает на то, что в России реальный уровень недовольства правлением скрыт от общественности. Многие россияне, не поддерживающие действующую власть, считают себя исключением из правила, веря в то, что большинство все же поддерживает Путина, несмотря на очевидные фальсификации результатов выборов.

"По моим данным, реальная поддержка Путина составляет от 30 до 40 процентов, что является хорошим показателем для любой демократии, но не очень убедительным для диктатора, который утверждает, что его все любят", — говорит Ходорковский.

Ходорковский призывает граждан принять участие в акции "Полдень против Путина" 17 марта в 12:00, которую поддержал Алексей Навальный перед своей смертью. Он утверждает, что большой поток людей, пришедших на выборы и акцию одновременно, нанесет удар по внутренней легитимности Путина.

"С ним можно разговаривать, но как с преступником, взявшим в заложники целую страну. Поздравить его с избранием на пост президента России и пожелать удачного пребывания на посту нельзя. Путин убил десятки тысяч людей в Украине. Путин убивает своих оппонентов в России", — добавил Ходорковский.

Напомним, Владимир Путин до сих пор верит, что победит в войне против Украины. Также российский лидер надеется на победу Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Конгресс проголосовать за оказание военной помощи Украине, потому что только таким образом, по его словам, можно противостоять президенту России Владимиру Путину.

Тем временем, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия ужесточает репрессии против крымских татар.