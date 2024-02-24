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BILD назвав відсоток росіян, які реально готові підтримати Путіна на виборах

24 лютого 2024 19:34
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
BILD назвав відсоток росіян, які реально готові підтримати Путіна на виборах
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Підтримка Володимира Путіна серед населення Росії насправді становить лише 30-40%. Попри ведення Путіним "найбільшою за останні 70 років у Європі незаконної агресивної війни", у рейтингу  російського лідера зберігається "суттєва слабкість".

Про це повідомив громадський діяч Михайло Ходорковський у статті для BILD у суботу, 24 лютого.

Підтримка Путіна серед виборців

Ходорковський стверджує, що слабкість Путіна полягає у необхідності формальної легітимності для утвердження своїх владних амбіцій. На його думку, така легітимність складається із впевнених перемог на виборах та визнання з боку міжнародної спільноти, особливо західних демократій.

Громадський діяч свідчить, що у Росії реальний рівень невдоволення правлінням прихований від громадськості. Багато росіян, які не підтримують чинну владу, вважають себе винятком із правила, вірячи в те, що більшість все ж таки підтримує Путіна, попри очевидні фальсифікації результатів виборів.

"За моїми даними, реальна підтримка Путіна становить від 30 до 40 відсотків, що є добрим показником для будь-якої демократії, але не дуже переконливим для диктатора, який стверджує, що його всі люблять", — каже Ходорковський.

Ходорковський закликає громадян взяти участь в акції "Опівдні проти Путіна" 17 березня о 12:00, яку підтримав Олексій Навальний перед своєю смертю. Він стверджує, що великий потік людей, які прийшли на вибори і акцію одночасно, завдасть удару по внутрішній легітимності Путіна.

"З ним можна розмовляти, але як зі злочинцем, який узяв у заручники цілу країну. Привітати його з обранням на посаду президента Росії та побажати вдалого перебування на посаді не можна. Путін убив десятки тисяч людей в Україні. Путін вбиває своїх опонентів у Росії", додав Ходорковський.

Нагадаємо, Володимир Путін досі вірить, що переможе у війні проти України. Також російський лідер сподівається на перемогу Дональда Трампа під час виборів президента Сполучених Штатів Америки.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес проголосувати за надання військової допомоги Україні, бо тільки таким чином, за його словами, можна протистояти президенту Росії Володимиру Путіну.

Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що Росія посилює репресії проти кримських татар.

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