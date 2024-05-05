Безуглая резко изменила позицию относительно празднования Пасхи

Народный депутат Марьяана Безуглая. Фото: Facebook

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в соцсетях гневный пост. Она осудила украинцев, которые показывают в соцсетях испеченные куличи и домашний уют на Пасху.

Об этом Безуглая написала в Telegram в субботу, 4 мая.

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"Некоторые люди считают приемлемым демонстрировать куличи и домашний уют в это время? Почему мобилизованный воин должен видеть, как вы пекли кулич у себя в тылу во всех ракурсах?", — отметила она.

По словам нардепа, когда ее знакомые военные приезжают в Киев, то жалуются на то, что люди забыли о войне.

Пожелала украинцам провести праздник по традициям

Уже на следующий день, сегодня, Безуглая обнародовала новый пост, в котором ее позиция была уже иной. Она объяснила, что раньше много раз поздравляла с христианскими праздниками граждан, "потому что у нас так принято". Однако сейчас пытается быть более реалистичным и честным.

"Так как агностик не вижу смысла писать что-то о древних ритуалах. Просто желаю всем использовать возможность побыть с близкими, если она есть; порадоваться в соответствии с традициями, идеями и символами так, как это приемлемо именно для вас; найти смысл, покой и вдохновение в этот день согласно вашей вере и убеждениям", — добавила она.

Скриншот сообщения Безуглой

Скриншот сообщения Безуглой

Ранее Безуглая заявила о схеме, по которой мужчин якобы пристраивают на работу в Суспільне. По ее словам, таким образом, их бронируют от мобилизации.

Вещатель отреагировал на ее обвинения и обратился к председателям комитетов Верховной Рады для оценки высказываний нардепа.

Кроме того, Безуглая "бросила вызов" Суспільному и требует его выхода из телемарафона.