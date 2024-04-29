Суспільне звернеться до комітетів Ради через звинувачення Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі

Народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала роботу Суспільного мовлення та керівництво медіа. Мовник відреагував на її звинувачення та звернеться до голів комітетів Верховної Ради для оцінки висловлювань нардепки.

Про це йдеться в заяві на корпоративному сайті Суспільного.

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"Існування незалежного Суспільного Мовлення — одна із передумов вступу України до Європейського Союзу. Реформа Суспільного Мовлення почалась одразу після Революції Гідності. Успіх трансформації державного медіа в Суспільне неодноразово відзначали у Раді Європи, Європейській комісії, USAID та інших міжнародних організаціях", — йдеться у заяві.

Водночас там наголосили, що компанія виконує всі норми закону про мобілізацію, а щодо сумнівів можна звернутися із запитом до відповідних державних, правоохоронних органів чи суду.

"Кожен інформаційний вкид на цю тему (високої зарплатні. — Ред) ми вважаємо спробою позбавити Суспільне законного фінансування, що може призводити, відповідно, до знищення незалежності", — зазначили в мовнику.

Тому Суспільне звертається до голів Комітетів Верховної Ради України:

з питань Регламенту, депутатської етики і організації роботи Верховної Ради України — з проханням дати оцінку висловлюванням пані Безуглої;

з питань гуманітарної та інформаційної політики та з питань свободи слова — з проханням розглянути спроби тиску й поширення токсичних наративів щодо медіакомпанії;

з питань інтеграції України до Європейського Союзу — з проханням дати оцінку спробам підірвати реформу, яка була зобовʼязанням України згідно з угодою про Асоціацію України з ЄС, Угодою між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз, а також зобов’язанням України перед Радою Європи з 2005 року.

Раніше Безугла заявила про схему, за якою чоловіків нібито прилаштовують на роботу в Суспільне. За її словами, таким чином їх бронюють від мобілізації.

Також ми писали, що Безугла запропонувала створити інформаційні та кібервійська в Україні замість телемарафону. Вона заявила, що буде розбиратися з можливостями запровадження такого рішення.