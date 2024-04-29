Суспільне обратится в комитеты Рады по обвинению Безуглой

Народная депутат Марьяна Безуглая. Фото: соцсети

Народная депутат Марьяна Безугла раскритиковала работу Суспільного мовлення и руководства медиа. Вещатель отреагировал на ее обвинения и обратится к главам комитетов Верховной Рады для оценки высказываний нардепа.

Об этом говорится в заявлении на корпоративном сайте Суспільного.

Читайте также:

Критика Безуглой по финансированию Суспільного

"Существование независимого Суспільного Мовлення — одна из предпосылок вступления Украины в Европейский Союз. Реформа Суспільного Мовлення началась сразу после Революции Достоинства. Успех трансформации государственного медиа в Суспільне неоднократно отмечали в Совете Европы, Европейской комиссии, USAID и других международных организациях", — говорится в заявлении.

В то же время там отметили, что компания выполняет все нормы закона о мобилизации, а по поводу сомнений можно обратиться с запросом в соответствующие государственные, правоохранительные органы или суд.

"Каждый информационный вброс на эту тему (высокой зарплаты. — Ред) мы считаем попыткой лишить Суспільне законного финансирование, что может приводить, соответственно, к уничтожению независимости", — отметили в вещателе.

Поэтому Суспільне обращается к главам Комитетов Верховной Рады Украины:

по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины — с просьбой дать оценку высказываниям госпожи Безуглой;

по вопросам гуманитарной и информационной политики и по свободе слова — с просьбой рассмотреть попытки давления и распространения токсичных нарративов в отношении медиакомпании;

по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз — с просьбой дать оценку попыткам подорвать реформу, которая была обязательством Украины в соответствии с соглашением об Ассоциации Украины с ЕС, Соглашением между Украиной и Европейским Сообществом об упрощении оформления виз, а также обязательством Украины перед Советом Европы по 2005 год.

Ранее Безуглая заявила о схеме, по которой мужчин якобы пристраивают на работу в Суспільне. По ее словам, таким образом, их бронируют от мобилизации.

Также мы писали, что Безуглая предложила создать информационные и кибервойска в Украине вместо телемарафона. Она заявила, что будет разбираться с возможностями введения такого решения.