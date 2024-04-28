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Безугла звинуватила Суспільне у працевлаштуванні чоловіків для отримання броні від мобілізації

28 квітня 2024 10:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Безугла звинуватила Суспільне у працевлаштуванні чоловіків для отримання броні від мобілізації
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: hromadske
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про схему, за якою чоловіків нібито прилаштовують в Суспільне. За її словами, таким чином їх бронюють від мобілізації. 

Про це Безугла заявила в Facebook.

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"Ну ось, у зв'язку з публікаціями про Суспільне та інших "мовників держбюджету" отримала значну кількість інформації від людей", — написала вона.

Депутатка з посиланням на свої джерела розповіла про існування схеми, за якою чоловіків нібито прилаштовують на Суспільне заради броні на пів ставки. Але за документами ці люди працюють на повну ставку.

"У зв'язку з цим виникає питання: чи діляться вони грошима за це прилаштування і з ким? Чому наглядова рада не помічає цієї схеми?" — зазначила Безугла.

Також вона додала, що у січні 2024 року голова правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Микола Чернотицький отримав зарплатню за місяць у розмірі понад 228 тис. гривень після сплати податків, а  п'ять членів правління отримали загалом понад 826 тис. гривень.

зарплата в ЗМІ
Скриншот допису Безуглої

Нагадаємо, Безугла запропонувала створити інформаційні та кібервійська в Україні замість телемарафону. Вона заявила, що буде розбиратися з можливостями запровадження такого рішення.

Також в інфопросторі вже не перший місяць тривають дискусії щодо роботи телемарафону в Україні та доцільності його фінансування. Зокрема, від нього "втомилися" вже й самі українці, як раніше писало NYT.

Відомо, що станом на початок лютого 2024 року, згідно з опитуванням, телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, 47% — не довіряють. 

Мар'яна Безугла
ЗМІ
телемарафон
мобілізація
бронювання
чоловіки

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