Безуглая обвинила Суспільне в трудоустройстве мужчин для получения брони от мобилизации

Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: hromadske

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила о схеме, по которой мужчин якобы пристраивают в Суспільне. По ее словам, таким образом их бронируют от мобилизации.

Об этом Безуглая заявила в Facebook.

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"Ну вот, в связи с публикациями о Суспільном и других "вещателях госбюджета" получила значительное количество информации от людей", — написала она.

Депутат со ссылкой на свои источники рассказала о существовании схемы, по которой мужчин якобы пристраивают на Суспільне ради брони на полставки. Но по документам эти люди работают по полной ставке.

"В связи с этим возникает вопрос: делятся ли они деньгами за эту пристройку и с кем? Почему наглядовая рада не замечает эту схему?" — отметила Безуглая.

Также она добавила, что в январе 2024 председатель правления АО "Национальна суспільна телерадіокомпанія України" Николай Чернотицкий получил зарплату за месяц в размере более 228 тыс. гривен после уплаты налогов, а пять членов правления получили в общей сложности более 826 тыс. гривен.

Скриншот поста Безуглой

Напомним, Безуглая предложила создать информационные и кибервойска в Украине вместо телемарафона. Она заявила, что будет разбираться с возможностями введения такого решения.

Также в инфопространстве уже не первый месяц продолжаются дискуссии по работе телемарафона в Украине и целесообразности его финансирования. В частности, от него "устали" уже и сами украинцы, как ранее писало NYT.

Известно, что на начало февраля 2024 года, согласно опросу, телемарафону "Едині новини" доверяют 36% украинцев, 47% — не доверяют.