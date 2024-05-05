Безугла різко змінила позицію щодо святкування Великодня

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народний депутат України Мар'яна Безугла опублікувала в соцмережах гнівний допис. Вона засудила українців, які показують в соцмережах спечені паски та домашній затишок на Великдень.

Про це Безугла написала у Telegram у суботу, 4 травня.

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"Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час? Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах?", — зазначила вона.

За словами нардепки, коли її знайомі військові приїжджають в Київ, то скаржаться на те, ніби люди забули про війну.

Побажала українцям провести свято за традиціями

Вже наступного дня, сьогодні Безугла оприлюднила новий допис, в якому її позиція була вже інакшою. Вона пояснила, що раніше багато разів вітала з християнськими святами громадян, "бо у нас так заведено". Однак зараз намагається бути більш реалістичною та чесною.

"Тож як агностик не бачу сенсу писати щось про давні ритуали. Просто бажаю всім використати можливість побути з близькими, якщо вона є; потішитися відповідно до традицій, ідей та символів так, як це прийнятно саме для вас; віднайти сенс, спокій і натхнення у цей день відповідно до вашої віри та переконань", — додала вона.

Скриншот допису Безуглої

Скриншот допису Безуглої

Раніше Безугла заявила про схему, за якою чоловіків нібито прилаштовують на роботу в "Суспільне". За її словами, таким чином їх бронюють від мобілізації.

Мовник відреагував на її звинувачення та звернувся до голів комітетів Верховної Ради для оцінки висловлювань нардепки.

Крім того, Безугла "кинула виклик" Суспільному та вимагає його виходу з телемарафону.