Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Безугла різко змінила позицію щодо святкування Великодня arrow

Безугла різко змінила позицію щодо святкування Великодня

5 травня 2024 13:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Безугла різко змінила позицію щодо святкування Великодня
Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народний депутат України Мар'яна Безугла опублікувала в соцмережах гнівний допис. Вона засудила українців, які показують в соцмережах спечені паски та домашній затишок на Великдень.

Про це Безугла написала у Telegram у суботу, 4 травня.

Читайте також:

Безугла засудила українців

"Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час? Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах?", — зазначила вона.

За словами нардепки, коли її знайомі військові приїжджають в Київ, то скаржаться на те, ніби люди забули про війну.

Побажала українцям провести свято за традиціями

Вже наступного дня, сьогодні Безугла оприлюднила новий допис, в якому її позиція була вже інакшою. Вона пояснила, що раніше багато разів вітала з християнськими святами громадян, "бо у нас так заведено". Однак зараз намагається бути більш реалістичною та чесною.

"Тож як агностик не бачу сенсу писати щось про давні ритуали. Просто бажаю всім використати можливість побути з близькими, якщо вона є; потішитися відповідно до традицій, ідей та символів так, як це прийнятно саме для вас; віднайти сенс, спокій і натхнення у цей день відповідно до вашої віри та переконань", — додала вона.

null
Скриншот допису Безуглої
null
Скриншот допису Безуглої

Раніше Безугла заявила про схему, за якою чоловіків нібито прилаштовують на роботу в "Суспільне". За її словами, таким чином їх бронюють від мобілізації. 

Мовник відреагував на її звинувачення та звернувся до голів комітетів Верховної Ради для оцінки висловлювань нардепки.

Крім того, Безугла "кинула виклик" Суспільному та вимагає його виходу з телемарафону.

свята
Мар'яна Безугла
українці
військові
Великдень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити