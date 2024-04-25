Новий скандал з Мар'яною Безуглою — депутатка зухвало звернулася до українців за кордоном

Мар'яна Безугла. Фото: скриншот

Народна депутатка Мар'яна Безугла знову втягнула себе у скандал. Політикиня зухвало звернулася до українців за кордоном, заявивши, що якщо вони не бачать себе українцями — то мають "здати паспорти".

Про це вона заявила в авторській програмі ведучої каналу 1+1 Наталії Мосейчук.

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"Якщо ви не бачите себе українцями — здавайте паспорт, і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій країні", — сказала вона.

Проте інші гості медійниці різко заперечили політикині. Зокрема, військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що дискусія, яку розпалює Безугла, під час війни дуже небезпечна.

"Потрібно знайти таку формулу, яка дуже складна. І правильної відповіді, як її знайти — ні. Щоб, з одного боку, людей мотивувати повернутися, а з іншого — не змусити їх бігти здавати паспорти", — сказав він та акцентував, що поділ українців "на сорти" лише послабить Україну.

Наталія Мосейчук додала, що урядовці мають розуміти, що "до цього все одно дійде". Проте одіозна політикиня відповіла, що ніхто зараз не змушує українців повертатися з-за кордону.

"Все, за чим до них звертаються — це оновити дані. Є пул, на кого можна сподіватися. Прийди, онови ці дані, і ми знатимемо, що ти — за кордоном", — сказала нардепка.

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла запропонувала створити в Україні інформаційні та кібервійська, заявивши, що буде розбиратися з можливостями запровадження такого рішення.

Також не так давно політикиня закликала народних депутатів та їхніх дітей оновити дані в ТЦК СП.