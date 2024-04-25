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Новый скандал с Марьяной Безуглой — депутат дерзко обратилась к украинцам за границей

25 апреля 2024 23:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Новый скандал с Марьяной Безуглой — депутат дерзко обратилась к украинцам за границей
Марьяна Безуглая. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Народная депутат Марьяна Безуглая снова втянула себя в скандал. Политик дерзко обратилась к украинцам за границей, заявив, что если они не видят себя украинцами — то должны "сдать паспорта".

Об этом она заявила в авторской программе ведущей канала 1+1 Натальи Мосейчук.

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"Если вы не видите себя украинцами — сдавайте паспорт, и уходите оттуда. Оставайтесь в другой стране", — сказала она.

Однако другие гости медийщицы резко возразили политику. В частности, военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул, что разжигаемая Безуглой дискуссия, во время войны очень опасна.

"Нужно найти такую формулу, которая очень сложна. И правильного ответа, как ее найти — нет. Чтобы, с одной стороны, людей мотивировать вернуться, а с другой — не заставить их бежать сдавать паспорта", — сказал он, акцентировав, что разделение украинцев "на сорта" только ослабит Украину.

Наталья Мосейчук добавила, что должностные лица должны понимать, что "до этого все равно дойдет". Однако одиозная политик ответила, что никто сейчас не заставляет украинцев возвращаться из-за границы.

"Все, за чем к ним обращаются — это обновить данные. Есть пул, на кого можно надеяться. Приди, обнови эти данные, и мы будем знать, что ты — за границей", — сказала нардеп.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая предложила создать в Украине информационные и кибервойска, заявив, что будет разбираться с возможностями введения такого решения.

Также недавно политик призвала народных депутатов и их детей обновить данные в ТЦК СП.

скандал
Марьяна Безуглая
Украина
паспорта
политики

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