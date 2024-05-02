Безугла "кинула виклик" Суспільному та вимагає його виходу з телемарафону

Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: соцмережі Безуглої

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла відповіла на заклики ЗМІ бойкотувати її через її пропозицію виключити "Суспільне" з телемарафону та переспрямувати кошти. Нардепка вказала на недостатню відкритість і неадекватну реакцію "Суспільного" на її запитання.

Про це Безугла написала на своїй сторінці у Telegram в четвер, 2 травня.

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Звернення Безуглої до "Суспільного"

У своєму повідомленні народна депутатка звернулася до "Суспільного", вказавши на розходження у використанні бюджетних коштів та недоліки у роботі телеканалу. Вона підкреслила, що інші провідні українські медіа, наприклад, "Українська правда", мають значно меншу кількість співробітників, а тим більше — співробітників, які мають броню.

Безугла також звернулася до "Суспільного" з запитанням щодо додаткового фінансування телемарафону, вказавши на неефективність та необгрунтованість витрат. За її словами, невиправдані витрати не відповідають цінностям та принципам "Суспільного".

"Вас будуть слухати та дивитися так само, як зараз дивляться понад два десятки ваших каналів, що фінансуються на майже 2 млрд грн через держбюджет з 3 тисячами співробітників, з яких більше 400 мають бронь як працівники об’єкта критичної інфраструктури, за їхньою ж інформацією", – йдеться у повідомленні Безуглої.

"Коли телемарафон споживає додатково ще 1,5 млрд з бюджету, у вас — окремий бюджет на 2 млрд. Перестаньте підтримувати те, що не відповідає цінностям і принципам "Суспільного". Чи все ж таки брати кошти з двох джерел ще вигідніше?" — висловила нардеп.

Крім того, Безугла підкреслила, що "Суспільне", декларуючи свободу слова, не надає чітких відповідей на запитання та закликає журналістів організувати бойкот проти неї, щоб "закрити рот за незручні запитання".

Допис Мар'яни Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно нардепка Мар'яна Безугла заявила про схему, за якою чоловіків нібито прилаштовують на роботу в "Суспільне". За її словами, таким чином їх бронюють від мобілізації.

Після такої заяви "Суспільне" повідомило, що звернеться до голів комітетів Верховної Ради для оцінки висловлювань нардепки.