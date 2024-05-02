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Безуглая "бросила вызов" Суспільному и требует его выхода из телемарафона

2 мая 2024 18:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Безуглая "бросила вызов" Общественному и требует его выхода из телемарафона
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: соцсети Безуглой
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая ответила на призывы СМИ бойкотировать ее из-за ее предложения исключить "Суспільне" из телемарафона и перенаправить средства. Нардеп отметила недостаточную открытость и неадекватную реакцию "Суспільного" на ее вопросы.

Об этом Безуглая написала на своей странице в Telegram в четверг, 2 мая.

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Обращение Безуглой к "Суспільному"

В своем сообщении народная депутат обратилась к "Суспільному", указав на различие в использовании бюджетных средств и недостатки в работе телеканала. Она подчеркнула, что другие ведущие украинские медиа, например, "Украинская правда", имеют значительно меньшее количество сотрудников, а тем более сотрудников, имеющих броню.

"Вас будут слушать и смотреть так же, как сейчас смотрят более двух десятков ваших каналов, финансируемых на почти 2 млрд грн через госбюджет с 3 тысячами сотрудников, из которых более 400 имеют бронь как работники объекта критической инфраструктуры, по их же информации", — говорится в сообщении Безуглой.

Безуглая также обратилась к "Суспільному" с вопросом о дополнительном финансировании телемарафона, указав на неэффективность и необоснованность затрат. По ее словам, неоправданные расходы не отвечают ценностям и принципам "Суспільного".

"Когда телемарафон потребляет дополнительно еще 1,5 млрд из бюджета, у вас отдельный бюджет на 2 млрд грн. Перестаньте поддерживать то, что не соответствует ценностям и принципам "Суспільного". Или все же брать средства из двух источников еще выгоднее?" — выразила нардеп.

Кроме того, Безуглая подчеркнула, что "Суспільне", декларируя свободу слова, не дает четких ответов на вопросы и призывает журналистов организовать бойкот против нее, чтобы "закрыть рот за неудобные вопросы".

Безуглая "бросила вызов" Общественному и требует его выхода из телемарафона - фото 1
Сообщение Марьяны Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, недавно нардеп Марьяна Безуглая заявила о схеме, по которой мужчин якобы пристраивают на работу в "Суспільне". По ее словам, таким образом их бронируют от мобилизации.

После такого заявления "Суспільне" сообщило, что обратится к председателям комитетов Верховной Рады для оценки высказываний нардепа.

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Марьяна Безуглая
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СМИ
телемарафон
народные депутаты

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