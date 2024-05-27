Медведчуку заборонене пересування країнами ЄС — хто ще опинився під санкціями

Віктор Медведчук (л) на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Фото: Радіо Свобода

Європейський Союз включив до списку санкцій проросійських українських бізнесменів Віктора Медведчука, Артема Марчевського та медіаплатформу "Голос Європи" (Voice of Europe). Таке рішення ЄС ухвалив за пропозицією Чехії.

Про це повідомило МЗС Чехії у соцмережі Х.

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❗️ Three entities working for the Kremlin regime have been added to the EU sanctions list at the proposal of Czechia 🇨🇿.



❗️ All restrictions previously imposed by Czechia are now valid in all 27 EU 🇪🇺 Member States.



More information 👇 pic.twitter.com/IGmnbpAXVV — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) May 27, 2024

Про які обмеження йдеться

"Чеській дипломатії вдалося домогтися внесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", — йдеться у заяві.

Всі обмеження проти Медведчука, Марчевського і "Голосу Європи", запроваджені раніше Чехією, тепер діють у всіх 27 країнах-членах ЄС.

Медведчуку та Марчевському відтепер заборонено в'їзд і транзит через усі країни-члени Євросоюзу. Усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.

Уряд Чехії включив "Голос Європи" та двох бізнесменів до національного списку санкцій ще наприкінці березня. За даними чеських спецслужб, це була проросійська мережа, яка намагалася вплинути на політиків у низці європейських країн.

До слова, Марчевський після того, як потрапив під санкції Чехії, де також було заблоковано його банківські рахунки та активи, переїхав у сусідню Словаччину. Там місцева влада надала йому тимчасовий захист як громадянину України.

Нагадаємо, в Європейському Союзі викрили потужну мережу впливу колишнього українського депутата Віктора Медведчука. Йдеться про підкуплених євродепутатів та поширення дезінформації.

Також у мережі з'явилося відео майна кума російського президента Володимира Путіна, колишнього українського політика Віктора Медведчука. Зокрема, яхти Royal Romance, яку арештували навесні 2022 року.

Раніше ми писали про те, що Президент України Володимир Зеленський переконаний, що закривати засоби масової інформації є неправильним. При цьому він наголосив, що необхідно ліквідовувати проросійські пропагандистські канали.