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Медведчуку запрещено передвижение по странам ЕС — кто еще оказался под санкциями

27 мая 2024 17:42
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Медведчуку запрещено передвижение по странам ЕС — кто еще оказался под санкциями
Виктор Медведчук на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Фото: Радио Свобода
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Европейский Союз включил в список санкций пророссийских украинских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe). Такое решение ЕС принял по предложению Чехии.

Об этом сообщил МИД Чехии в соцсети Х.

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О каких ограничениях идет речь

"Чешской дипломатии удалось добиться внесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию", — говорится в заявлении.

Все ограничения против Медведчука, Марчевского и "Голоса Европы", введенные ранее Чехией, теперь действуют во всех 27 странах-членах ЕС.

Медведчуку и Марчевскому запрещен въезд и транзит через все страны-члены Евросоюза. Все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены по всей территории ЕС.

Правительство Чехии включило "Голос Европы" и двух бизнесменов в национальный список санкций еще в конце марта. По данным чешских спецслужб, это была пророссийская сеть, пытавшаяся повлиять на политиков в ряде европейских стран.

К слову, Марчевский после попадания под санкции Чехии, где также были заблокированы его банковские счета и активы, переехал в соседнюю Словакию. Там местные власти предоставили ему временную защиту как гражданину Украины.

Напомним, в Европейском Союзе разоблачили мощную сеть влияния бывшего украинского депутата Виктора Медведчука. Речь идет о подкупленных евродепутатах и распространении дезинформации.

Также в сети появилось видео имущества кума российского президента Владимира Путина, бывшего украинского политика Виктора Медведчука. В частности, яхты Royal Romance, арестованной весной 2022 года.

Раньше мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что закрывать средства массовой информации неправильно. При этом он подчеркнул, что необходимо ликвидировать пророссийские пропагандистские каналы.

Виктор Медведчук
Европейский союз
санкции
Чехия
СМИ
Европа
ограничения
транзит

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