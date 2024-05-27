Медведчуку запрещено передвижение по странам ЕС — кто еще оказался под санкциями

Виктор Медведчук на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Фото: Радио Свобода

Европейский Союз включил в список санкций пророссийских украинских бизнесменов Виктора Медведчука, Артема Марчевского и медиаплатформу "Голос Европы" (Voice of Europe). Такое решение ЕС принял по предложению Чехии.

Об этом сообщил МИД Чехии в соцсети Х.

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❗️ Three entities working for the Kremlin regime have been added to the EU sanctions list at the proposal of Czechia 🇨🇿.



❗️ Все репрессии были предварительно задержаны в Великобритании как сейчас в 27 EU 🇪🇺 Member States.



More information 👇 pic.twitter.com/IGmnbpAXVV — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) 27 мая

О каких ограничениях идет речь

"Чешской дипломатии удалось добиться внесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию", — говорится в заявлении.

Все ограничения против Медведчука, Марчевского и "Голоса Европы", введенные ранее Чехией, теперь действуют во всех 27 странах-членах ЕС.

Медведчуку и Марчевскому запрещен въезд и транзит через все страны-члены Евросоюза. Все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены по всей территории ЕС.

Правительство Чехии включило "Голос Европы" и двух бизнесменов в национальный список санкций еще в конце марта. По данным чешских спецслужб, это была пророссийская сеть, пытавшаяся повлиять на политиков в ряде европейских стран.

К слову, Марчевский после попадания под санкции Чехии, где также были заблокированы его банковские счета и активы, переехал в соседнюю Словакию. Там местные власти предоставили ему временную защиту как гражданину Украины.

Напомним, в Европейском Союзе разоблачили мощную сеть влияния бывшего украинского депутата Виктора Медведчука. Речь идет о подкупленных евродепутатах и распространении дезинформации.

Также в сети появилось видео имущества кума российского президента Владимира Путина, бывшего украинского политика Виктора Медведчука. В частности, яхты Royal Romance, арестованной весной 2022 года.

Раньше мы писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что закрывать средства массовой информации неправильно. При этом он подчеркнул, что необходимо ликвидировать пророссийские пропагандистские каналы.