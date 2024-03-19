Як виглядає яхта Медведчука — відео

Яхта Медведчука. Фото: ТСН

В Мережі з'явилося відео майно кума російського президента Володимира Путіна, колишнього українського політика — Віктора Медведчука. Зокрема, яхти Royal Romance, яку арештували навесні 2022 року.

Ексклюзивні кадри опублікував ТСН у понеділок, 18 березня.

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Як виглядає яхта Медведчука

Це 92-метрова яхта, яка пришвартована у Хорватському місті Трогір.

Вона має 14 метрів завширшки, вміщує 14 гостей та 22 члени екіпажу. Судно також має кілька ліфтів.

Яхта Медведчука. Фото: скриншот

З усіх гостьових кают журналістам дозволили зняти лише одну. Вона оздоблена червоним деревом, на стіні — репродукція роботи французького художника Поля Гогена. На полицях книжки Генрик Сенкевич та Ґете. Ванна кімната оздоблена мушлями. Перлиною яхти є басейн на палубі.

Яхта Медведчука. Фото: скриншот

Оцінна вартість Royal Romance перевищує $200 мільйонів. Колаборант володіє нею через компанію Fregata Marine Ltd, зареєстровану на Маршаллових островах і пов'язану з його дружиною Оксаною Марченко.

Експерти кажуть, що вона найдорожча у світі.

Яхта Медведчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віктор Медведчук став власником нової яхти-винищувача у Росії, вартість якої складає близько 10 млн доларів.

Також в Україні досі не конфіскували частину нерухомості, якою володіють колишній нардеп Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною.