С лифтом и бассейном — как выглядит 92-метровая яхта Медведчука — видео
В Сети появилось видео имущество кума российского президента Владимира Путина, бывшего украинского политика — Виктора Медведчука. В частности, яхты Royal Romance, арестованные весной 2022 года.
Эксклюзивные кадры опубликовал ТСН в понедельник, 18 марта.
Как выглядит яхта Медведчука
Это 92-метровая яхта, пришвартованная в Хорватском городе Трогир.
Она имеет ширину 14 метров, вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. Судно имеет несколько лифтов.
Со всех гостевых кают журналистам разрешили снять только одну. Она украшена красным деревом, на стене репродукция работы французского художника Поля Гогена. На полках книги Генрик Сенкевич и Гете. Ванная комната украшена ракушками. Жемчужина яхты бассейн на палубе.
Оценка Royal Romance превышает $200 миллионов. Коллаборант владеет ею через компанию Fregata Marine Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах и связанную с его женой Оксаной Марченко.
Эксперты говорят, что она самая дорогая в мире.
Напомним, ранее мы писали, что Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя в России, стоимость которой составляет около 10 млн долларов.
Также в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой.
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