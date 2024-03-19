Яхта Медведчука. Фото: ТСН

В Сети появилось видео имущество кума российского президента Владимира Путина, бывшего украинского политика — Виктора Медведчука. В частности, яхты Royal Romance, арестованные весной 2022 года.

Эксклюзивные кадры опубликовал ТСН в понедельник, 18 марта.

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Как выглядит яхта Медведчука

Это 92-метровая яхта, пришвартованная в Хорватском городе Трогир.

Она имеет ширину 14 метров, вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. Судно имеет несколько лифтов.

Яхта Медведчука. Фото: скриншот

Со всех гостевых кают журналистам разрешили снять только одну. Она украшена красным деревом, на стене репродукция работы французского художника Поля Гогена. На полках книги Генрик Сенкевич и Гете. Ванная комната украшена ракушками. Жемчужина яхты бассейн на палубе.

Яхта Медведчука. Фото: скриншот

Оценка Royal Romance превышает $200 миллионов. Коллаборант владеет ею через компанию Fregata Marine Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах и связанную с его женой Оксаной Марченко.

Эксперты говорят, что она самая дорогая в мире.

Яхта Медведчука. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя в России, стоимость которой составляет около 10 млн долларов.

Также в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой.