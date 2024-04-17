В Україні продадуть понад 260 картин з колекції Медведчука

Екснардеп Віктор Медведчук. Фото: Forbes

Агентство з розшуку та менеджменту активів готується продати заарештовані картини, що були у власності колишнього народного депутата-зрадника Віктора Медведчука. Кошти від продажу будуть направлені до державного бюджету України.

Про це повідомила пресслужба АРМА у середу, 17 квітня.

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Продаж картин колекції Медведчука

Днями працівники Агенства провели повторний огляд картин, що були у власності Медведчука та зробили їх фотофіксацію.

Картини колекції Медведчука. Фото: Слідство Інфо

"Незабаром відбудеться засідання конкурсної комісії, яка визначить реалізатора картин", — йдеться у повідомленні.

Картина колекції Медведчука. Фото: Слідство Інфо

Картина колекції Медведчука. Фото: Слідство Інфо

Їх вартість буде визначена під час підготовки до аукціону відповідним майданчиком "Прозорро.Продажі". А всі кошти від продажу картин поповнять державний бюджет України.

Раніше в Кабміні погодили з АРМА продаж яхти Royal Romance, яка належить експолітику Віктору Медведчуку і перебуває у Хорватії.

Відомо, що на 92-метрове судно Royal Romance вже знайшлися покупці.

Також ми писали, що Медведчук намагається через суд повернути собі український паспорт та скасувати санкції РНБО.