В Україні продадуть понад 260 картин з колекції Медведчука
Агентство з розшуку та менеджменту активів готується продати заарештовані картини, що були у власності колишнього народного депутата-зрадника Віктора Медведчука. Кошти від продажу будуть направлені до державного бюджету України.
Про це повідомила пресслужба АРМА у середу, 17 квітня.
Продаж картин колекції Медведчука
Днями працівники Агенства провели повторний огляд картин, що були у власності Медведчука та зробили їх фотофіксацію.
"Незабаром відбудеться засідання конкурсної комісії, яка визначить реалізатора картин", — йдеться у повідомленні.
Їх вартість буде визначена під час підготовки до аукціону відповідним майданчиком "Прозорро.Продажі". А всі кошти від продажу картин поповнять державний бюджет України.
Раніше в Кабміні погодили з АРМА продаж яхти Royal Romance, яка належить експолітику Віктору Медведчуку і перебуває у Хорватії.
Відомо, що на 92-метрове судно Royal Romance вже знайшлися покупці.
Також ми писали, що Медведчук намагається через суд повернути собі український паспорт та скасувати санкції РНБО.
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