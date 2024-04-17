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В Україні продадуть понад 260 картин з колекції Медведчука

17 квітня 2024 19:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні продадуть понад 260 картин з колекції Медведчука
Екснардеп Віктор Медведчук. Фото: Forbes
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Агентство з розшуку та менеджменту активів готується продати заарештовані картини, що були у власності колишнього народного депутата-зрадника Віктора Медведчука. Кошти від продажу будуть направлені до державного бюджету України.

Про це повідомила пресслужба АРМА у середу, 17 квітня.

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Продаж картин колекції Медведчука

Днями працівники Агенства провели повторний огляд картин, що були у власності Медведчука та зробили їх фотофіксацію.

картина Медведчука
Картини колекції Медведчука. Фото: Слідство Інфо

"Незабаром відбудеться засідання конкурсної комісії, яка визначить реалізатора картин", — йдеться у повідомленні.

картина Медведчука
Картина колекції Медведчука. Фото: Слідство Інфо
картина Медведчука
Картина колекції Медведчука. Фото: Слідство Інфо

Їх вартість буде визначена під час підготовки до аукціону відповідним майданчиком "Прозорро.Продажі". А всі кошти від продажу картин поповнять державний бюджет України.

Раніше в Кабміні погодили з АРМА продаж яхти Royal Romance, яка належить експолітику Віктору Медведчуку і перебуває у Хорватії.

Відомо, що на 92-метрове судно Royal Romance вже знайшлися покупці

Також ми писали, що Медведчук намагається через суд повернути собі український паспорт та скасувати санкції РНБО.

Віктор Медведчук
АРМА
картини
держзрада
Колаборант
продаж
колекція

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