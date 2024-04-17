В Украине продадут более 260 картин из коллекции Медведчука

Экс-нардеп Виктор Медведчук. Фото: Forbes

Агентство по розыску и менеджменту активов готовится продать арестованные картины, которые были в собственности бывшего народного депутата-предателя Виктора Медведчука. Средства от продаж будут направлены в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА в среду, 17 апреля.

Читайте также:

Продажа картин коллекции Медведчука

На днях работники Агентства провели повторный обзор картин, которые были в собственности Медведчука и сделали фотофиксацию.

Картины коллекции Медведчука. Фото: Следствие Инфо

"В скором времени состоится заседание конкурсной комиссии, которая определит реализатора картин", — говорится в сообщении.

Картина коллекции Медведчука. Фото: Следствие Инфо

Картина коллекции Медведчука. Фото: Следствие Инфо

Их стоимость будет определена при подготовке к аукциону соответствующей площадкой "Прозорро.Продажі". А все средства от продаж картин пополнят государственный бюджет Украины.

Ранее в Кабмине согласовали с АРМА продажу яхты Royal Romance, которая принадлежит экс-политику Виктору Медведчуку и находится в Хорватии.

Известно, что на 92-метровое судно Royal Romance уже нашлись покупатели.

Также мы писали, что Медведчук пытается через суд вернуть себе украинский паспорт и отменить санкции СНБО.