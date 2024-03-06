Медведчук хоче повернути громадянство України та депутатський мандат
Зрадника України, кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука у вересні 2022 року передали Росії в рамках обміну полоненими. Зараз він намагається через суд повернути собі український паспорт та скасувати санкції РНБО.
Про це йдеться у розслідуванні hromadske.
Медведчук хоче повернути громадянство
Як відомо, через місяць після позбавлення громадянства України та згодом депутатського мандата, Медведччук звернувся до Верховного Суду.
У позові він вимагав повернути паспорт йому та іншим депутатам-зрадникам та заявив, що указ Президента був "ухваленим із порушенням норм Конституції".
Водночас Медведчук хоче повернути мандат та позбутися санкцій, які запровадила РНБО проти нього. Щодо цього з позовами до суду звернулися його адвокати.
Наразі розгляд позову про повернення мандата, який він подав у лютому 2023 року, тимчасово призупинили. А у справі про зняття санкцій засідання суду тривають з грудня 2022 року.
Також у розслідуванні йдеться, що державний зрадник через суд намагався поновити своє адвокатське посвідчення, однак в лютому цього року йому відмовили.
Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко розповів, що аналогічні рішення будуть ухвалені й щодо інших позовів Медведчука.
"Малоймовірно, що судді на це підуть, а от затягувати справу фактично можуть", — додав він.
Нагадаємо, в Кабміні погодили з АРМА продаж яхти Royal Romance, яка належить експолітику Віктору Медведчуку і перебуває у Хорватії.
Відомо, що на 92-метрове судно Royal Romance вже знайшлися покупці.
Крім того, Уряд погодив АРМА продаж арештованої яхти колишнього народного депутата Віктора Медведчука.
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