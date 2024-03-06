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Медведчук хоче повернути громадянство України та депутатський мандат

6 березня 2024 11:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Медведчук хоче повернути громадянство України та депутатський мандат
Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Зрадника України, кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука у вересні 2022 року передали Росії в рамках обміну полоненими. Зараз він намагається через суд повернути собі український паспорт та скасувати санкції РНБО.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

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Медведчук хоче повернути громадянство 

Як відомо, через місяць після позбавлення громадянства України та згодом депутатського мандата, Медведччук звернувся до Верховного Суду.

У позові він вимагав повернути паспорт йому та іншим депутатам-зрадникам та заявив, що указ Президента був "ухваленим із порушенням норм Конституції".

Водночас Медведчук хоче повернути мандат та позбутися санкцій, які запровадила РНБО проти нього. Щодо цього з позовами до суду звернулися його адвокати. 

Наразі розгляд позову про повернення мандата, який він подав у лютому 2023 року, тимчасово призупинили. А у справі про зняття санкцій засідання суду тривають з грудня 2022 року.

Також у розслідуванні йдеться, що державний зрадник через суд намагався поновити своє адвокатське посвідчення, однак в лютому цього року йому відмовили.

Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко розповів, що аналогічні рішення будуть ухвалені й щодо інших позовів Медведчука.

"Малоймовірно, що судді на це підуть, а от затягувати справу фактично можуть", — додав він.

Нагадаємо, в Кабміні погодили з АРМА продаж яхти Royal Romance, яка належить експолітику Віктору Медведчуку і перебуває у Хорватії.

Відомо, що на 92-метрове судно Royal Romance вже знайшлися покупці

Крім того, Уряд погодив АРМА продаж арештованої яхти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. 

Віктор Медведчук
РНБО
санкції
громадянство
народні депутати

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