Медведчук хочет вернуть гражданство Украины и депутатский мандат
Предателя Украины, кума российского президента Владимира Путина, Виктора Медведчука в сентябре 2022 года передали России в рамках обмена пленными. Сейчас он пытается через суд вернуть себе украинский паспорт и отменить санкции СНБО.
Об этом говорится в расследовании hromadske.
Медведчук хочет вернуть гражданство
Как известно, через месяц после лишения гражданства Украины и впоследствии депутатского мандата Медведччук обратился в Верховный Суд.
В иске он потребовал вернуть паспорт ему и другим депутатам-предателям и заявил, что указ Президента был "принят с нарушением норм Конституции".
В то же время Медведчук хочет вернуть мандат и избавиться от санкций, введенных СНБО против него. В этом отношении с исками в суд обратились его адвокаты.
В настоящее время рассмотрение иска о возвращении мандата, которое он подал в феврале 2023 года, приостановили. А по делу о снятии санкций заседания суда продолжаются с декабря 2022 года.
Также в расследовании говорится, что государственный изменник через суд пытался возобновить свое адвокатское удостоверение, однако в феврале этого года ему было отказано.
Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко рассказал, что аналогичные решения будут приняты и в отношении других исков Медведчука.
"Маловероятно, что судьи на это пойдут, а вот затягивать дело фактически могут", — добавил он.
Напомним, в Кабмине согласовали АРМА продажу яхты Royal Romance, которая принадлежит экс-политику Виктору Медведчуку и находится в Хорватии.
Известно, что на 92-метровое судно Royal Romance уже нашлись покупатели.
Кроме того, Правительство согласовало АРМА продажу арестованной яхты бывшего народного депутата Виктора Медведчука.
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