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Україна продасть арештовану яхту Медведчука в Хорватії — як це стало можливим

17 лютого 2024 08:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна продасть арештовану яхту Медведчука в Хорватії — як це стало можливим
Яхта Віктора Медведчука. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна продасть арештовану яхту колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Відповідне рішення Кабінет Міністрів України погодив Агенству з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у Telegram.

Продаж яхти Медведчука

"У п’ятницю, 16 лютого Кабінет Міністрів України погодив АРМА реалізацію 92-метрової  яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії", — написала вона.

Дума зауважила, що раніше за ініціативи АРМА Уряд вдосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном.

Вона наголосила, що це історичні зміни, що дають змогу реалізувати високовартісні активи, які знаходяться за кордоном, за найбільш вигідною ціною.

"Внесені зміни вперше в історії України унормовують реалізацію арештованого майна за кордоном через електронну платформу "Prozorro.Продажі", — уточнила голова АРМА.

Що відомо про арешт яхти Медведчука

Ухвалами слідчих суддів Личаківського районного суду міста Львова накладено арешт на майно юридичної особи-нерезидента Lanelia Holding LTD, а саме: яхту Royal Romance, та було передано її в управління АРМА з метою реалізації.

Крім того, агентство отримало копію рішення судів міста Спліт у Хорватії про конфіскацію судна і передачу українській стороні для подальшої реалізації.

Кошти планують направити на посилення держбюджету та обороноздатність України.

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Скриншот допису Думи
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Скриншот допису Думи

Раніше ми писали, що в Кабміні погодили з АРМА продаж яхти Royal Romance, яка належить експолітику Віктору Медведчуку і перебуває у Хорватії.

Крім того, на 92-метрове судно Royal Romance вже знайшлися покупці

Віктор Медведчук
Кабінет міністрів
АРМА
арешт
майно

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