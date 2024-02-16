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Кабінет міністрів погодив продаж яхти Медведчука у Хорватії, — АРМА

16 лютого 2024 21:29
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Ілля Рябінін
редактор
Кабінет міністрів погодив продаж яхти Медведчука у Хорватії, — АРМА
Яхта Віктора Медведчука Royal Romance. Фото: Boat International
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Кабінеті міністрів України погодили з агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продаж яхти Royal Romance, яка належить експолітику Віктору Медведчуку і перебуває у Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба АРМА у п'ятницю, 16 лютого.

АРМА продасть яхту Медведчука

"Згідно з пунктом третього Порядку відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017  № 558, проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України", — заявили в АРМА. 

В АРМА додали, що проведення конкурсу з реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке пербуває за кордоном та передано агентству для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабміном.

Що передувало

Зазначимо, що яхту Royal Romance конфіскувала хорватська поліція. З квітня 2022 року вона перебуває в одному з портів країни й де-юре ще перебуває в управлінні АРМА для подальшого продажу.

На те, щоб затвердити механізм продажу яхти за кордоном (бо в Україну судно неможливо доправити через війну), знадобилося півтора року. Вартість яхти оцінюється у 200 млн євро, вона має 14 гостьових кают, 4 палуби, кінотеатр та інші особливості. 

Нагадаємо, що раніше АРМА ухвалила рішення розпочати процедуру продажу Royal Romance, і на яхту навіть вже знайшлися покупці

Віктор Медведчук
Кабінет міністрів
АРМА
Хорватія
Україна

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