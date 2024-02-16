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Кабинет министров согласовал продажу яхты Медведчука в Хорватии, — АРМА

16 февраля 2024 21:29
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Илья Рябинин
редактор
Кабинет министров согласовал продажу яхты Медведчука в Хорватии, — АРМА
Яхта Виктора Медведчука Royal Romance. Фото: Boat International
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Кабинете министров Украины согласовали с агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) продажу яхты Royal Romance, которая принадлежит экс-политику Виктору Медведчуку и находится в Хорватии.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА в пятницу, 16 февраля.

АРМА продаст яхту Медведчука

"Согласно пункту третьего Порядка отбора на конкурсной основе юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 09.08.2017 № 558, проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, находящегося за границей и переданное АРМА для реализации, осуществляется по согласованию с Кабинетом Министров Украины", — заявили в АРМА.

В АРМА добавили, что проведение конкурса по реализации активов в виде движимого имущества, которое находится за границей и передано агентству для реализации, осуществляется по согласованию с Кабмином.

Что предшествовало

Отметим, что яхту Royal Romance конфисковала хорватская полиция. С апреля 2022 года она находится в одном из портов страны и де-юре еще находится в управлении АРМА для дальнейшей продажи.

Для того чтобы утвердить механизм продажи яхты за рубежом (потому что в Украину судно невозможно доставить из-за войны), понадобилось полтора года. Стоимость яхты оценивается в 200 млн евро, у нее 14 гостевых кают, 4 палубы, кинотеатр и другие особенности.

Напомним, что ранее АРМА приняла решение начать процедуру продаж Royal Romance, и на яхту даже уже нашлись покупатели.

Виктор Медведчук
Кабинет министров
АРМА
Хорватия
Украина

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