Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украина продаст арестованную яхту Медведчука в Хорватии — как это стало возможным arrow

Украина продаст арестованную яхту Медведчука в Хорватии — как это стало возможным

17 февраля 2024 08:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина продаст арестованную яхту Медведчука в Хорватии — как это стало возможным
Яхта Виктора Медведчука. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина продаст арестованную яхту бывшего народного депутата Виктора Медведчука Соответствующее решение Кабинет Министров Украины согласовал Агентству по розыску и менеджменту активов.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в Telegram.

Продажа яхты Медведчука

"В пятницу, 16 февраля Кабинет Министров Украины согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии", — написала она.

Дума отметила, что ранее по инициативе АРМА Правительство усовершенствовало процедуру реализации арестованных активов и внедрило возможность их продажи за границей.

Она подчеркнула, что это исторические изменения, позволяющие реализовать находящиеся за рубежом высокоценные активы по наиболее выгодной цене.

"Внесенные изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за границей через электронную платформу "Prozorro.Продажи", — уточнила глава АРМА.

Что известно об аресте яхты Медведчука

Постановлением следственных судей Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество юридического лица-нерезидента Lanelia Holding LTD, а именно: яхту Royal Romance, и была передана ее в управление АРМА с целью реализации.

Кроме того, агентство получило копию решения судов города Сплит в Хорватии о конфискации судна и передаче украинской стороне для дальнейшей реализации.

Средства планируют направить на усиление госбюджета и обороноспособность Украины.

null
Скриншот поста Думы
null
Скриншот поста Думы

Ранее мы писали, что в Кабмине согласовали с АРМА продажу яхты Royal Romance, которая принадлежит эксполитике Виктору Медведчуку и находится в Хорватии.

Кроме того, на 92-метровое судно Royal Romance уже нашлись покупатели.

Виктор Медведчук
Кабинет министров
АРМА
арест
имущество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме