Украина продаст арестованную яхту Медведчука в Хорватии — как это стало возможным
Украина продаст арестованную яхту бывшего народного депутата Виктора Медведчука Соответствующее решение Кабинет Министров Украины согласовал Агентству по розыску и менеджменту активов.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума в Telegram.
Продажа яхты Медведчука
"В пятницу, 16 февраля Кабинет Министров Украины согласовал АРМА реализацию 92-метровой яхты Royal Romance, принадлежащей семье Виктора Медведчука и находящейся в Хорватии", — написала она.
Дума отметила, что ранее по инициативе АРМА Правительство усовершенствовало процедуру реализации арестованных активов и внедрило возможность их продажи за границей.
Она подчеркнула, что это исторические изменения, позволяющие реализовать находящиеся за рубежом высокоценные активы по наиболее выгодной цене.
"Внесенные изменения впервые в истории Украины нормируют реализацию арестованного имущества за границей через электронную платформу "Prozorro.Продажи", — уточнила глава АРМА.
Что известно об аресте яхты Медведчука
Постановлением следственных судей Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество юридического лица-нерезидента Lanelia Holding LTD, а именно: яхту Royal Romance, и была передана ее в управление АРМА с целью реализации.
Кроме того, агентство получило копию решения судов города Сплит в Хорватии о конфискации судна и передаче украинской стороне для дальнейшей реализации.
Средства планируют направить на усиление госбюджета и обороноспособность Украины.
Ранее мы писали, что в Кабмине согласовали с АРМА продажу яхты Royal Romance, которая принадлежит эксполитике Виктору Медведчуку и находится в Хорватии.
Кроме того, на 92-метровое судно Royal Romance уже нашлись покупатели.
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