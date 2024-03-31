СБУ викрила в Євросоюзі потужну мережу впливу Медведчука, — джерела

Колишній український депутат Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ

В Європейському Союзі викрили потужну мережу впливу колишнього українського депутата Віктора Медведчука. Йдеться про підкуплених євродепутатів та поширення дезінформації.

За даними джерел Новини.LIVE, цю мережу вдалося викрити завдяки допомозі СБУ.

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Напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка викрила в Празі проросійську мережу впливу на євродепутатів, за якою стояв кум російського диктатора Володимира Путіна Медведчук.

Мережа платила політикам гроші за вихваляння Росії та Путіна в європейських медіа, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські матеріали на власному сайті "Голос Європи".

Ціль — провести в Європарламент якнайбільше проросійських політиків.

Відомо, що сайт "Голос Європи" Медведчук запустив разом із колишнім генпродюсером телеканалу "112 Україна" Артемом Марчевським.

Нагадаємо, уряд Чехії запровадив санкції проти проросійського політика Віктора Медведчука та зареєстрованої в Чехії компанії Voice of Europe. Медведчука звинувачують у поширенні російської пропаганди в Європі.

Також у мережі з'явилося відео майна кума російського президента Володимира Путіна, колишнього українського політика Віктора Медведчука. Зокрема, яхти Royal Romance, яку арештували навесні 2022 року.