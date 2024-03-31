СБУ разоблачила в Евросоюзе мощную сеть влияния Медведчука, — источники

Бывший украинский депутат Виктор Медведчук. Фото: росСМИ

В Европейском Союзе разоблачили мощную сеть влияния бывшего украинского депутата Виктора Медведчука. Речь идет о подкупленных евродепутатах и распространении дезинформации.

По данным источников Новини.LIVE, эту сеть удалось разоблачить благодаря помощи СБУ.

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Накануне июньских выборов в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов, за которой стоял кум российского диктатора Владимира Путина Медведчук.

Сеть платила политикам деньги за восхваление России и Путина в европейских медиа, а также публиковала антиукраинские и антиевропейские материалы на собственном сайте "Голос Европы".

Цель — провести в Европарламент больше пророссийских политиков.

Известно, что сайт "Голос Европы" Медведчук запустил вместе с бывшим генпродюсером телеканала "112 Украина" Артемом Марчевским.

Напомним, правительство Чехии ввело санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe. Медведчук обвиняется в распространении российской пропаганды в Европе.

Также в сети появилось видео имущества кума российского президента Владимира Путина, бывшего украинского политика Виктора Медведчука. В частности, яхты Royal Romance, которую арестовали весной 2022 года.