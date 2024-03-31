Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow СБУ разоблачила в Евросоюзе мощную сеть влияния Медведчука, — источники arrow

СБУ разоблачила в Евросоюзе мощную сеть влияния Медведчука, — источники

31 марта 2024 13:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ разоблачила в Евросоюзе мощную сеть влияния Медведчука, — источники
Бывший украинский депутат Виктор Медведчук. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Европейском Союзе разоблачили мощную сеть влияния бывшего украинского депутата Виктора Медведчука. Речь идет о подкупленных евродепутатах и распространении дезинформации.

По данным источников Новини.LIVE, эту сеть удалось разоблачить благодаря помощи СБУ. 

Читайте также:

Сеть влияния Медведчука в ЕС

Накануне июньских выборов в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов, за которой стоял кум российского диктатора Владимира Путина Медведчук.

Сеть платила политикам деньги за восхваление России и Путина в европейских медиа, а также публиковала антиукраинские и антиевропейские материалы на собственном сайте "Голос Европы".

Цель — провести в Европарламент больше пророссийских политиков.

Известно, что сайт "Голос Европы" Медведчук запустил вместе с бывшим генпродюсером телеканала "112 Украина" Артемом Марчевским.

Напомним, правительство Чехии ввело санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука и зарегистрированной в Чехии компании Voice of Europe. Медведчук обвиняется в распространении российской пропаганды в Европе.

Также в сети появилось видео имущества кума российского президента Владимира Путина, бывшего украинского политика Виктора Медведчука. В частности, яхты Royal Romance, которую арестовали весной 2022 года.

Виктор Медведчук
СБУ
Европейский союз
россия
дезинформация
россияне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК