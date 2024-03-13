Блокада кордону — прикордонники назвали кількість вантажівок в чергах на в'їзд в Україну

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook

Польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною. Наразі протестувальники повністю перекрили п'ять пунктів пропуску.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Суспільного.

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"Станом на ранок блокується п'ять напрямків. Якщо говорити предметно щодо пунктів пропуску з нашого боку це "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині", — сказав він.

За словами Демченка, щодо КПП "Краківець" — рух відбувається інтенсивно, адже на цей момент польські фермери не блокують його.

Він зазначив, що біля заблокованого пункту пропуску "Ягодин" в чергах перебуває близько 1150 вантажівок, а в напрямку "Краківця" — черга складає близько 500 вантажівок, хоч там рух і не блокується.

Представник ДПСУ зауважив, що польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби у напрямку "Ягодин", "Шегині" та "Угринів" ті, які слідують з України в Польщу.

Демченко розповів, що до вчорашнього вечора протестувальники також не пропускали вантажівки у напрямку КПП "Устилуг". Але близько 19:00 відновили можливість проїзду вантажівок там, однак пропускали по кілька одиниць на годину.

"А сьогодні з 08:00 вони знову заблокували цю можливість. Фактично постійно змінюють свої наміри щодо можливості проїзду вантажівок", — додав він.

Нагадаємо, 11 березня польські протестувальники перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Для вирішення проблеми на місце інциденту того ж дня вирушив український консул в Любліні.

Як заявив колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа, протистояння на польському кордоні — це елемент великого конфлікту всередині ЄС.