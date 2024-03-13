Блокада границы — пограничники назвали количество грузовиков в очередях на въезд в Украину

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной. В настоящее время протестующие полностью перекрыли пять пунктов пропуска.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Суспільного.

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"По состоянию на утро блокируется пять направлений. Если говорить предметно по пунктам пропуска с нашей стороны это "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини", — сказал он.

По словам Демченко, по повожу КПП "Краковец" — движение происходит интенсивно, ведь на данный момент польские фермеры не блокируют его.

Он отметил, что возле заблокированного пункта пропуска "Ягодин" в очередях находится около 1150 грузовиков, а в направлении "Краковца" — очередь составляет около 500 грузовиков, хоть там движение и не блокируется.

Представитель ГПСУ отметил, что польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в направлении "Ягодин", "Шегини" и "Угринов" те, которые следуют из Украины в Польшу.

Демченко рассказал, что до вчерашнего вечера протестующие также не пропускали грузовики в направлении КПП "Устилуг". Но около 19:00 возобновили возможность проезда грузовиков там, однако пропускали по несколько единиц в час.

"А сегодня с 08:00 они снова заблокировали эту возможность. Фактически постоянно меняют свои намерения по возможности проезда грузовиков", — добавил он.

Напомним, 11 марта польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые едут из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Для решения проблемы на место инцидента в тот же день отправился украинский консул в Люблине.

Как заявил бывший член правительства Польши Петр Кульпа, противостояние на польской границе — это элемент большого конфликта внутри ЕС.