Стало відомо, скільки українських вантажівок стоять в чергах на кордоні з Польщею

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: Ян Доброносов

Польські фермери продовжують блокаду кордону з Україною. Наразі повністю заблоковано пункти пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг".

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі Укрінформу у вівторок, 12 березня.

Читайте також:

Черги вантажівок на кордоні

"Станом на сьогодні блокування здійснюється на п'яти пунктах пропуску. Нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі у напрямку пунктів пропуску "Шегині", "Ягодин", "Угринів" та "Устилуг", — розповів він.

За словами Демченка, також протестувальники пропускають вкрай малу кількість автомобілів у напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині".

Речник ДПСУ зазначив, що за минулу добу пункти перетнули 50 та 30 одиниць легкового транспорту відповідно.

Нагадаємо, 11 березня польські протестувальники перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

На місце інциденту того ж дня вирушив український консул в Любліні.

Колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа переконаний, що протистояння на польському кордоні — це елемент великого конфлікту всередині Європейського союзу.