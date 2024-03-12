Стало известно, сколько украинских грузовиков стоит в очередях на границе с Польшей

Очереди на границе. Иллюстративное фото: Ян Доброносов

Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной. В настоящее время полностью заблокированы пункты пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу во вторник, 12 марта.

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Очереди грузовиков на границе

"По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг", — рассказал он.

По словам Демченка, также протестующие пропускают крайне мало автомобилей в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини".

Спикер ГПСУ отметил, что за минувшие сутки пункты пересекли 50 и 30 единиц легкового транспорта соответственно.

Напомним, 11 марта польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые едут из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

На место инцидента в тот же день отправился украинский консул в Люблине.

Бывший член правительства Польши Петр Кульпа убежден, что противостояние на польской границе является элементом большого конфликта внутри Европейского союза.