Стало известно, сколько украинских грузовиков стоит в очередях на границе с Польшей
Польские фермеры продолжают блокаду границы с Украиной. В настоящее время полностью заблокированы пункты пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформу во вторник, 12 марта.
Очереди грузовиков на границе
"По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг", — рассказал он.
По словам Демченка, также протестующие пропускают крайне мало автомобилей в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини".
Спикер ГПСУ отметил, что за минувшие сутки пункты пересекли 50 и 30 единиц легкового транспорта соответственно.
Напомним, 11 марта польские протестующие перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые едут из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".
На место инцидента в тот же день отправился украинский консул в Люблине.
Бывший член правительства Польши Петр Кульпа убежден, что противостояние на польской границе является элементом большого конфликта внутри Европейского союза.
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