Поляки не пропускають вантажівки на одному з КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні
Польські фермери продовжують блокувати кордон. Зокрема, 11 березня протестувальники припинили пропускати вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. Крім того, вони планують відновити блокування руху для вантажних засобів у напрямку КПП "Корчова — Краківець".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Ситуація на польському кордоні
"Сьогодні з 9.00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини", — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ додали, що з 13 березня фермери планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова — Краківець".
Зрештою, обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується на КПП:
- "Дорогуськ — Ягодин";
- "Зосін — Устилуг";
- "Долгобичув — Угринів";
- "Хребене — Рава-Руська";
- "Медика — Шегині".
Водночас, зазначається, що рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.
Нагадаємо, поляки офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.
Сьогодні у ЗМІ повідомили, що поляки перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".
Читайте Новини.LIVE!