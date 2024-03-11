Поляки не пропускають вантажівки на одному з КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Вантажівки у черзі на кордоні. Фото: Суспільне

Польські фермери продовжують блокувати кордон. Зокрема, 11 березня протестувальники припинили пропускати вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. Крім того, вони планують відновити блокування руху для вантажних засобів у напрямку КПП "Корчова — Краківець".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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"Сьогодні з 9.00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що з 13 березня фермери планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова — Краківець".

Зрештою, обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується на КПП:

"Дорогуськ — Ягодин";

"Зосін — Устилуг";

"Долгобичув — Угринів";

"Хребене — Рава-Руська";

"Медика — Шегині".

Водночас, зазначається, що рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

Нагадаємо, поляки офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Сьогодні у ЗМІ повідомили, що поляки перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".