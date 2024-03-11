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Поляки не пропускають вантажівки на одному з КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

11 березня 2024 13:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Поляки не пропускають вантажівки на одному з КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні
Вантажівки у черзі на кордоні. Фото: Суспільне
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Польські фермери продовжують блокувати кордон. Зокрема, 11 березня протестувальники припинили пропускати вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. Крім того, вони планують відновити блокування руху для вантажних засобів у напрямку КПП "Корчова — Краківець".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі. 

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"Сьогодні з 9.00 протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі. На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини", — йдеться у повідомленні. 

У ДПСУ додали, що з 13 березня фермери планують відновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова — Краківець".

Зрештою, обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується на КПП: 

  • "Дорогуськ — Ягодин";
  • "Зосін — Устилуг";
  • "Долгобичув — Угринів";
  • "Хребене — Рава-Руська";
  • "Медика — Шегині". 

Водночас, зазначається, що рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

Нагадаємо, поляки офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Сьогодні у ЗМІ повідомили, що поляки перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". 

Польща
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